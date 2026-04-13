В МИД РФ прокомментировали отношения России и Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила информационной службе «Вести», что французские власти разрушают отношения с Россией своими чудовищными заявлениями и действиями.

«Меня больше, ..., волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались», — отметила Захарова.

10 апреля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Франция готова вступить в прямое вооруженное противостояние с Россией, но не рассматривает возможность дипломатии.

Он напомнил, что в прошлом году глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал увеличить военные расходы для подготовки возможной войны с Россией и предупредил, что французы должны быть готовы «потерять своих детей» для сдерживания российской угрозы.

В ноябре 2025 года опрос показал отношение французов к возможной войне с Россией. Так, 67% респондентов не считают, что РФ планирует нападение на Францию. При этом 56% опрошенных отрицательно восприняли заявление Мандона о необходимости быть готовыми «терять своих детей» и «страдать экономически» ради сдерживания «российской угрозы».

Ранее в Кремле отреагировали на возможную подготовку Франции к войне с Россией.