Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

В МИД РФ прокомментировали отношения России и Франции

Захарова: Франция своими чудовищными заявлениями разрушает отношения с Россией
Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила информационной службе «Вести», что французские власти разрушают отношения с Россией своими чудовищными заявлениями и действиями.

«Меня больше, ..., волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались», — отметила Захарова.

10 апреля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Франция готова вступить в прямое вооруженное противостояние с Россией, но не рассматривает возможность дипломатии.

Он напомнил, что в прошлом году глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал увеличить военные расходы для подготовки возможной войны с Россией и предупредил, что французы должны быть готовы «потерять своих детей» для сдерживания российской угрозы.

В ноябре 2025 года опрос показал отношение французов к возможной войне с Россией. Так, 67% респондентов не считают, что РФ планирует нападение на Францию. При этом 56% опрошенных отрицательно восприняли заявление Мандона о необходимости быть готовыми «терять своих детей» и «страдать экономически» ради сдерживания «российской угрозы».

Ранее в Кремле отреагировали на возможную подготовку Франции к войне с Россией.

 
Теперь вы знаете
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!