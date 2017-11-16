Twitter работает над новой программой верификации аккаунтов

Компания Twitter сообщила о работе над новой программой верификации и установки подлинности аккаунтов.

В заявлении говорится, что ранее подразумевалось, что верификация устанавливает подлинность личности владельца страницы. Но затем значок верификации в глазах пользователей превратился в свидетельство «одобрения» или «индикатор важности».

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«Мы осознаем, что создали эту путаницу, и работаем над ее устранением», — отметили в компании.

Также руководство соцсети добавило, что заявки на верификацию временно не принимаются.

Ранее сообщалось, что Twitter увеличил лимит знаков в сообщениях до 280.