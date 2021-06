«Много пил и быстро пьянел»: коллеги вспомнили о вызывающем поведении Билла Гейтса

После того, когда широкой публике стало известно об интрижке экс-главы Microsoft Билла Гейтса и одной из сотрудниц компании, в сети начали появляться все новые и новые откровения от женщин, которым миллиардер настойчиво предлагал вступить с ним в отношения, будучи женатым. Эти новости мало соответствовали образу бизнесмена, который каждый год участвует в «Тайном Санте» на Reddit, советует интересные сериалы и книги, а также жертвует огромные суммы денег на благотворительность. Тем не менее, как сообщает Business Insider со ссылкой на экс-коллег Гейтса, сооснователь Microsoft никогда не был паинькой, а его обличие доброго дедушки — не более, чем результат хорошей пиар-кампании.

Вскоре после того, как Билл Гейтс вместе со своими школьным товарищем Полом Алленом основали Microsoft, он стал известен среди сотрудников как «офисный задира». Четыре женщины, работавшие в то время с Гейтсом, сообщили Business Insider, что он был дерзким и вспыльчивым.

«Каждая встреча с Биллом давала ему возможность поорать на тебя, поэтому я старался их избегать», — заявил один из экс-менеджеров Microsoft на условиях анонимности.

Гейтс действительно был известен тем, что часто ругал своих подчиненных, подтвердил другой инсайдер.

«Это самая идиотская идея из тех, которые я когда-либо слышал», — эта фраза стала визитной карточкой генерального директора компании. Известно, что он следил за посещаемостью своих сотрудников, запоминая номерные знаки их машин на парковке. Пол Аллен в своих мемуарах вспоминал, как однажды Гейтс пытался сократить его долю в компании из-за «отсутствия продуктивности» в то время, когда соучредитель серьезно заболел.

В свою очередь, другой бывший руководитель Microsoft, которая отказалась назвать свое имя, заявила о том, что Гейтс всегда был прямым и честным человеком. Хотя его стиль управления мог запугать некоторых сотрудников, она ценила его искренность: «Билл на всех кричал одинаково».

Другой бывший менеджер Microsoft сообщила о том, что персональные встречи с Гейтсом могли быть очень неловкими. «Он не умеет шутить и налаживать контакт с людьми. Если он говорил о том, что ему нравятся твои волосы — это был не флирт, они правда ему понравились», — заявила собеседница BI.

Что же касается отношений с женщинами, то Гейтс «экспериментировал» в этом направлении, начиная с юности. Когда ему было 27 лет, он вступил в отношения с супругой одной из менеджеров Osborne Computer, которая была на 13 лет старше будущего главы Microsoft.

Автор книги «Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire» Джеймс Уоллес также отмечает, что, будучи студентом, Гейтс часто гулял в Combat Zone — так назывался район Бостона, известный своими стрип-клубами, магазинами «для взрослых» и пип-шоу.

При этом даже после того, как Гейтс начал встречаться со своей будущей женой Мелиндой в 1987 году, предприниматель никак не мог остепениться.

«Летом 1988 года Билл Гейтс отправился на вертолете на лыжный курорт Лез-Арк в Альпах на международную конференцию Microsoft. Тогда он уже считался самым молодым миллиардером в истории, и 33-летний компьютерный магнат решил пойти в отрыв… Однажды Гейтс выпивал со своими сотрудниками до утра, а в пять часов утра я чуть не споткнулся об него — он лежал сверху какой-то женщины на лужайке. Они «просто обнимались», — вспоминает Дэн Грейвс, бывший экспортный менеджер Microsoft.

«Билл много пил и напивался очень быстро. Каждый из нас в то время сталкивался с ситуацией, когда Билл был очевидно невменяем. Пьяным он чувствовал себя счастливее», — заявил журналист Роберт Кринжли.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс разводятся, стало известно в начале мая 2021 года. Они прожили вместе 27 лет.