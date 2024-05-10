Игрок «Спартака» Зобнин объяснил успехи команды после увольнения Абаскаля

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему красно-белые стали добиваться успехов после того, как исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Всегда при смене [тренера] происходит эмоциональный подъем, больше становится позитива. Всегда так, при любом тренере, поэтому я думаю, что это сыграло ключевую роль. Мы немножечко встряхнулись, качества у наших ребят хватает, поэтому и вперед пошли», — сказал Зобнин.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера в середине апреля после того, как был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее стало известно, кто точно не возглавит «Спартак».