В МВД Грузии заявили, что оппозиция платила участникам протестного митинга за беспорядки

В МВД Грузии полагают, что оппозиционные политики на акции протеста в Тбилиси заплатили одному из протестующих за то, чтобы он оскорблял полицейских и провоцировал их на конфликт. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

В МВД Грузии отметили, что один из задержанных за беспорядки на акциях в Тбилиси дал признательные показания. По его словам, во время митинга 16 апреля он услышал разговор оппозиционных лидеров, которые обсуждали возможность оплаты молодым людям выполнения задания. Он вызвался поучаствовать в этом, за что получил 1,2 тыс. лари (около $450).

В разговоре якобы участвовали оппозиционные лидеры Никанор Мелия, Александр Элисашвили, Николоз Гварамия, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе.

От задержанного, чье имя не указывается, требовалось оскорблять полицейских, раздражать их, привлекать внимание и наносить урон инфраструктуре. В результате мужчина повредил полицейский автомобиль и был арестован.

9 мая сообщалось, что в Грузии задержали шесть участников митинга против закона об иноагентах. Их обвинили в нападении на стражей порядка, дежуривших на демонстрациях в столице Грузии, и повреждении чужого имущества.

Поводом для конфликта стал спорный с точки зрения оппозиции и части грузинских граждан закон об иноагентах, который при поддержке исполнительной власти собирается принять республиканский парламент. В третьем чтении его должны рассмотреть 13 мая.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.