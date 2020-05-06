«Уникальный формат»: что покажет Apple на онлайн-презентации

Компания Apple объявила дату начала ежегодной конференции разработчиков WWDC — она стартует 22 июня в онлайн-формате. Это значит, что любой желающий сможет принять участие в мероприятии, открыв трансляцию на сайте или в специальном приложении. В этом году WWDC будет бесплатной для всех.

31-я по счету Всемирная конференция разработчиков впервые проходит в подобном режиме — из-за пандемии коронавируса проведение ее в оффлайне является невозможным.

Впервые о том, что WWDC полностью уйдет в интернет, стало известно в середине марта 2020 года.

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«В июне этого года мы проведем конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия. Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — заявил тогда старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер.

По словам Шиллера, в этом году благодаря тому, что «посетить» WWDC смогут все желающие, конференция разработчиков станет крупнейшей за всю историю — в ней примут участие свыше 23 млн человек.

«Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с разработчиками онлайн и показать наши новые технологии, которые помогут им создавать еще более удивительные приложения и сервисы», — заключил вице-президент компании.

По слухам в рамках WWDC будут представлены новые версии операционных систем компании — iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 и macOS 10.16. Пока неизвестно, будут ли на конференции показаны новые гаджеты Apple, но некоторые эксперты предсказывают первый показ AirTag — специальных маячков, которые помогут владельцу в случае необходимости найти свою сумку, ключи или любую другую ценную вещь, если к ней заранее был прикреплен подобный трекер.

Благодаря расшифровке некоторых фрагментов кода iOS 14, оказавшихся в открытом доступе, можно предположить, какие новые функции появится в обновленной версии операционной системы. Так, ожидается, что в iOS 14 появится новое приложение для фитнеса, которое позволит пользователю скачивать видео с различными тренировками. Система будет отслеживать прогресс юзера, фиксировать его достижения и напоминать о необходимости занятий спортом.

Кроме того, в новой версии ОС может появиться функция PencilKit, которая позволит владельцу iPhone или iPad писать сообщения при помощи стилуса Apple Pencil прямо на экране гаджета.

При этом текст будет автоматически конвертирован в напечатанный для последующей отправки или публикации.

Что же касается watchOS 7, то ожидается, что в новой версии пользователи Apple Watch наконец получат полноценный трекер сна, который будет оценивать ночной отдых владельца устройства, выдавая свои рекомендации по улучшению его качества.