«Ешь чеснок, пей отбеливатель»: мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала IT-компании принять более жесткие меры по борьбе с фейковыми новостями о распространении коронавируса, сообщает «Би-би-си».

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Представитель ВОЗ Эндрю Паттисон посетил Кремниевую долину, где встретился с топ-менеджерами Facebook, Google, Apple, Airbnb, Lyft, Uber и Salesforce.

Дезинформация о коронавирусе распространяется быстрее, чем сам возбудитель, сообщил Паттисон, назвав это явление «инфодемией» [по аналогии с эпидемией — «Газета.Ru»].

Дело в том, что на просторах интернета можно встретить огромное количество лживой информации о причинах возникновения, способах распространения и лечении коронавируса. В частности, некоторые пользователи утверждают, что коронавирус был создан искусственным путем и является биологическим оружием, несмотря на отсутствие доказательств.

Кроме того, в социальных сетях выдвигается версия, согласно которой появлению коронавируса поспособствовала мобильная связь пятого поколения, или 5G. В одной из публикаций в Facebook можно было увидеть заявление о том, что 5G «повреждает иммунную систему», делая человека более восприимчивым к вирусам. Тем не менее достоверных данных о вреде для здоровья от 5G не существует.

В интернете существует и большое количество фейковых советов о том, как защититься от коронавируса в домашних условиях.

Так, пользователям предлагают пить масло орегано или подсоленную воду, а также употреблять чеснок.

Другой, более опасной рекомендацией стала реклама некого «чудодейственного минерального раствора», который помогает лечить широкий спектр заболеваний, включая коронавирус. Как оказалось впоследствии, раствором оказался обычный отбеливатель для белья, пить который ни в коем случае нельзя.

Также в социальных сетях распространялась информация от выдуманной организации, якобы базирующейся в Австралии, которая утверждала, что коронавирус в том числе передается человеку от печенья с предсказаниями и банками с китайским энергетиком.

Впрочем, нельзя сказать, что социальные сети полностью игнорируют проблему фейков, связанных с коронавирусом. Так, например, в Twitter, если пользователь попытается вбить «коронавирус» в строке поиска, он увидит плашку, призывающую обращаться за информацией по эпидемии к официальным источникам, например, Всемирной организации здравоохранения.

В Facebook пообещали, что попросят модераторов, занимающихся фактчекингом на платформе, обратить повышенное внимание на публикации с фейками об эпидемии. Кроме того, пользователи, которые поделились постом, содержащим в себе дезинформацию, получат соответствующее уведомление.

В Instagram, принадлежащем Facebook, осуществляется блокировка некоторых хэштегов о коронавирусе, которые часто используют недобросовестные пользователи.

В социальной сети TikTok при поиске хэштега #коронавирус появляется ссылка на сайт ВОЗ и предупреждение о том, что о любых публикациях, которые покажутся пользователю недостоверными, необходимо сообщить администрации сервиса.