«Дерзкие цели»: кто заменит Илона Маска

Дерзкий директор с дерзкими целями

О том, что Джеймс Мердок может стать новым председателем совета директоров Tesla вместо Илона Маска, первым сообщило издание The Financial Times. По данным газеты, Мердок получит новую должность в середине ноября 2018 года.

Маск, являющийся генеральным директором Tesla, был вынужден уйти с поста председателя после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завела уголовное дело против миллиардера из-за его неосторожного твита о намерении сделать автомобильную компанию платной. Комиссии и Илону Маску удалось достичь мирного соглашения, которое повлекло за собой уход инженера с должности, а также штраф в $20 млн.

Два источника внутри компании рассказали FT, что

Джеймс Мердок является главным кандидатом на роль председателя совета директоров, так как он не является частью высшего исполнительного руководства Tesla, а независимость нового председателя являлась одним из условий урегулирования конфликта, поставленных SEC.

Мердок присоединился к совету директоров Tesla вместе с другим независимым директором в прошлом году из-за критики совета, который якобы слишком потакает Маску.

Сам Илон Маск выступает в пользу Антонио Грасиаса, ведущего независимого директора Tesla, но его назначение маловероятно, так как он является инвестором других компаний миллиардера, например, SpaceX.

На текущий момент Джеймс Мердок является генеральным директором компании 21st Century Fox, но сложит свои полномочия сразу после того, как Disney завершит сделку по покупке активов Fox. Ранее он покинул пост председателя Sky после того, как она была продана компании Comcast. Как только он снова окажется в свободном плавании, Мердок планирует открыть инвестиционный фонд.

«Работа председателя в Tesla идеальна для Джеймса. Он работает над своим фондом, а еще будет сидеть рядом с Илоном... Он сразу получит доступ к огромному количеству сделок», — заявил анонимный источник в компании.

Сам Мердок позитивно высказывался касательно своей работы в Tesla и сотрудничестве с Илоном Маском.

«Это потрясающий опыт. Tesla и Илон ставят перед собой дерзкие цели, и это прекрасно», — заявил Джеймс Мердок в ходе интервью на конференции Goldman Sachs.

На слухи о назначении Мердока на должность уже отреагировал сам Илон Маск в привычной ему краткой манере.

This is incorrect — Elon Musk (@elonmusk) 10 октября 2018 г.

«Это неправда», — заявил Маск в своем твиттере, ответив на публикацию The Financal Times. Впрочем, миллиардер неоднократно был замечен за переменой мнения и настроения, так что не стоит исключать то, что Мердок в конце концов получит пост председателя.

Младший сын

Кто же такой Джеймс Мердок и как он стал преемником Илона Маска? Он родился в 1972 году в семье медиамагната Руперта Мердока и является его младшим сыном. Помимо него, у Мердока-старшего еще пятеро детей — четверо дочек и старший брат Джеймса Лаклан. Как утверждает газета The Guardian, Джеймс Мердок является «умнейшим» из потомства магната.

Несмотря на то, что Джеймс родился в Лондоне, вырос он в Нью-Йорке. После школы он поступил в Гарвард, в котором числился редактором и автором нескольких сатирических студенческих журналов.

Гарвард он так и не закончил, так как решил вплотную заняться музыкой — в 1995 году он основал хип-хоп лейбл под названием Rawkus.

Спустя три года лейбл был куплен компанией News Corporation, принадлежащей его отцу.

Присоединившись к семейному бизнесу, Джеймс Мердок координировал несколько направлений в News Corp. Его полномочия стали еще шире после того, как он был назначен генеральным директором Sky в 2003 году. Он занял высокий пост одной из крупнейших телерадиокомпаний Великобритании в 30 лет.

Разумеется, такой успех вызвал в коллективе разговоры о кумовстве, но при Джеймсе Мердоке Sky достиг многих успехов. Кроме того, в отличие от своего отца, Джеймс старался не вмешиваться в политику.

В 2007 году Мердок был назначен ответственным за деятельность New Corp. в Европе и Азии. Тогда он начал руководить известными изданиями The Times и The Sun. Джеймсу удалось заслужить репутацию трудолюбивого, но замкнутого лидера.

Тем не менее, не обошлось без скандалов.

Появились слухи о том, что репортеры из News Corp. на протяжении нескольких лет взламывали мобильные телефоны, чтобы получать эксклюзивные истории.

И Руперту, и Джеймсу Мердоку пришлось нелегко в это время. В результате младший сын потерял должность директора подразделения британских изданий в News Corp. в 2012 году, но остался заместителем главного операционного директора компании.

В 2013 году News Corp. распался на две компании — «обновленный» News Corp. и 21st Century Fox, а Мердок стал генеральным директором последней. Он должен покинуть должность после того, как Disney финализирует сделку по покупке 21st Century Fox.