Мердок – Facebook: за достоверность придется платить

Медиамагнат Руперт Мердок, которому принадлежат издания The Wall Street Journal, The Times и New York Post, выступил с неожиданным заявлением. По его мнению, Facebook должен выплачивать отчисления заслуживающим доверия СМИ в рамках борьбы с распространением дезинформации в социальной сети.

Реклама

Мердок отметил, что Facebook стал «неблагонадежным», и поэтому предлагает «новый путь» для противодействия лживым новостям в интернете.

Плата за признание

«Facebook и Google популяризировали недостоверные источники новостей с помощью алгоритмов, которые несут финансовую выгоду для этих платформ, но являются абсолютно ненадежными. Признание этой проблемы — первый шаг на пути к исцелению, но средства, которые предложили обе компании, недостаточны — в коммерческом, социальном и журналистском плане», — говорит Мердок в своем заявлении.

Далее он рассуждает о модели платной подписки, но выступает с предложением, которое «по-настоящему признает вклад и социальную значимость профессиональной журналистики».

«Если Facebook хочет выразить свое признание заслуживающих доверия СМИ, то он должен выплачивать денежный взнос по аналогии с моделью кабельного телевидения.

Издатели очевидно увеличивают ценность Facebook с помощью своих новостей и другого контента, но не получают достаточного вознаграждения за эти услуги», — заявил Руперт Мердок, добавив, что у него нет сомнений в порядочности главы Facebook Марка Цукерберга.

На момент написания заметки Facebook и Цукерберг никак не отреагировали на заявление Мердока. Тем временем оно уже вызвало реакцию профильных техпорталов, занимающихся проблемами социальных сетей.

Издание The Verge отметило, что в словах медиамагната есть рациональное зерно. Facebook и Google, которые контролируют львиную долю рекламного бизнеса онлайн, теперь занимают важное место в интернет-журналистке, при этом не считаясь средствами массовой информации.

Mashable, напротив, отнесся к предложению Мердока скептически и с изрядной долей юмора.

«Должен ли Twitter платить мне за мои твиты? Разумеется, я же публикую отличный контент, поэтому я и другие такие авторы должны получать деньги. Будет ли Twitter платить мне за мои твиты? Ха-ха-ха. Нет», — иронизирует автор издания Джейсон Аббруцессе.

На самом деле по закону Facebook не обязан платить СМИ, предоставляющим контент для социальной сети, и вряд ли будет делать это добровольно. В реальности некоторые порталы сами платят Facebook для продвижения своих новостей и их распространение среди массивной аудитории платформы — в марте 2017 года количество пользователей соцсети превысило 2 млрд человек.

Таким образом, Руперт Мердок может и не дождаться чека от Цукерберга — последний может приберечь денежные средства для разработки новых, более совершенных алгоритмов по фильтрации «фейковых» новостей.

Больше душевности, меньше фейков

Facebook действительно предпринимает шаги по борьбе с лживыми новостями и пропагандой в интернете. Необходимость серьезных мер наступила после того, как Конгресс США начал расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года с помощью пропагандистского контента в социальных сетях.

Если поначалу Марк Цукерберг отрицал любые идеи об использовании Facebook таким образом, то уже осенью 2017 года он принес официальные извинения и признал свою неправоту. Примерно в то же время был опубликован первый доклад от руководства социальной сети с подробной статистикой о количестве рекламных публикаций, которые якобы были проплачены «фабрикой троллей», работающей в интересах Кремля.

Во время слушаний в Конгрессе американские законодатели потребовали от Facebook разработать средства противодействия fake news, чтобы ситуация 2016 года не повторилась, а пользователи были защищены от пропаганды.

На текущий момент команда Цукерберга так и не представила революционный метод, который показал бы стремление Facebook сотрудничать с властями, но некоторые изменения в ленте новостей все же случились: начиная с 2018 года в социальной сети сокращается количество публикаций от брендов и СМИ, которые будут заменяться на записи от родственников и знакомых.

По словам Марка Цукерберга, это было сделано для того, чтобы время, проведенное в Facebook, «было потрачено не зря».