Принц Гарри вручил Орден Британской империи Кейну

Нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн получил Орден Британской империи за успехи на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает Sky Sports.

Вручил награду футболисту сам герцог Кембриджский принц Уильям.

«Это огромная честь и день великой гордости для меня и моей семьи. Огромное спасибо моим товарищам по сборной и тренерскому штабу команды», — написал Кейн в своем твиттере.

В матче за третье место на мировом первенстве английская команда уступила Бельгии со счетом 0:2. Кейн, оформивший шесть голов, стал лучшим бомбардиром турнира.

@England captain @HKane today collected his MBE for services to football from Prince William at Buckingham Palace. pic.twitter.com/vQNWLOKTqa