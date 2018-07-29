Экс-футболист сборной СССР считает звание ЗМС обесцененным

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Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением о присвоении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам сборной России.

«Это несправедливо. Я жил, когда звание заслуженного мастера спорта давали только за первые места на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Это считалось высшим достижением. Я получил звание только в 55 лет.

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СССР развалился, и в России стали награждать не только победителей, но и призеров. И я, как бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР, получил заслуженного мастера», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что награды футболистам сборной России нарушили определенные критерии присвоения звания ЗМС.

«Думаю, многие, если не все, заслуженные мастера спорта, которые добивались этого звания победами, расстроены, что его так обесценили», — сказал Ловчев.

28 июля волейболистка Екатерина Гамова заявила, что считает несправедливым присвоение ЗМС футболистам сборной. Позднее она отметила, что ее позиция исходит не из зависти.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вручение игрокам национальной команды званий.