Тите продлил контракт со сборной Бразилии до 2022 года

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Главный тренер сборной Бразилии Тите продлил контракт с командой до 2022 года, сообщает ТАСС.

«На протяжении всего времени работы в сборной тренерский штаб демонстрировал талант, компетентность и самоотверженность», — сказал исполнительный директор Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло.

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Специалист возглавил национальную команду Бразилии летом 2016 года. На чемпионате мира в России команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила бельгийцам со счетом 1:2.

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