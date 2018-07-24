Защитник ЦСКА и сборной Исландии поблагодарил Россию за ЧМ-2018

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Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии по футболу Хердур Магнуссон выразил слова благодарности России за организацию и проведение чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».

«Я, как и все мои партнеры по сборной Исландии, хотели бы поблагодарить Россию за этот чемпионат. Все детали были продуманы просто отлично: начиная от отелей, где мы жили перед матчами, заканчивая базой, на которой мы тренировались, все было в полном порядке. Лучше и быть не могло», — сказал футболист.

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ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии не смогла выйти из группы.

Ранее сообщалось, что Магнуссон считает ЦСКА лучшим клубом России.