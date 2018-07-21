Игрок сборной Франции зачитал рэп после победы на ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба после победы на чемпионате мира — 2018 зачитал рэп, сообщает «Советский спорт».

Футболист опубликовал в своем инстаграме видеозапись с празднования командой победы на мундиале. После финального матча Погба в раздевалке «трехцветных» исполнил одну из рэп-композиций.

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В финале мирового первенства французы обыграли сборную Хорватии и стали чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля в Истре.