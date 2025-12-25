Трамп призвал «плохого Санту» не вторгаться в США

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы детей во время рождественского мероприятия, заявил, что Вашингтон следит за перемещениями Санта-Клауса по всему миру, чтобы убедиться, что он «ведет себя хорошо». Трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.

«Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший», — подчеркнул американский лидер.

Традиция «отслеживать» праздничный маршрут Санта-Клауса появилась в США в 1955 году, когда в одной из реклам торговой фирмы была допущена опечатка в номере телефона, по которому дети могли высказывать свои пожелания по поводу подарков. В результате дети начали массово звонить начальнику управления Противовоздушной обороны континентальной части страны (сейчас NORAD) полковнику Гэрри Шаупе. Он не растерялся и отвечал детям, что военные выполняют функцию авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы волшебник не заблудился в небе. После этого система контроля за полетами самолетов и пусками ракет стала следить и за перемещениями Санта-Клауса.

В ночь на 25 декабря Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что сани Санта-Клауса с упряжкой оленей пролетели над Россией. По данным военных, Санта успел пролететь над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем, а также над Москвой.

После этого волшебник отправился в Киргизию, Казахстан, Китай, а потом — в страны Африки и Ближнего Востока. В 01:18 мск Санта пролетал над Амстердамом и к этому моменту доставил более 4 млрд подарков.

Ранее Санта-Клаус и эльфы ограбили супермаркет в Канаде.