В Бурятии хотят построить «суперколонию»

В Улан-Удэ планирую возвести суперколонию на 3 тыс. заключенных
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Планы на строительство в столице Бурятии Улан-Удэ «суперколонии» на 3000 заключенных будут воплощены в жизнь, их не отменили. Об этом заявил начальник УФСИН Максим Свись по республике, его слова приводит бурятский портал GAZETA-N1. RU.

«Этот проект не заморозился. 20 августа этого года вышло постановление правительства, оно находится в открытом доступе, мы вошли в федеральную целевую программу по этому направлению», — рассказал он на пресс-конференции.

По словам Свися, построить колонию объединенного типа (СИЗО плюс исправительные колонии и вспомогательные структуры — прим.ред.) планируется в период с 2031 по 2035 годы. Пока будут проводится проектно-изыскательские работы, при этом площадка для новой колонии уже утверждена, отметил начальник УФСИН.

Журналисты напомнили, что о строительстве суперколонии в Улан-Удэ стало известно в 2023 году. Проект общей вместимостью 3000 тысяч человек предполагает объединение колоний общего и строгого режимов, а также следственного изолятора.

Ранее глава ФСИН назвал число трудоустроенных осужденных в России.

