В Британии назвали «маловероятным» быстрый прорыв в переговорах по Украине

Обновленный мирный план по урегулированию украинского кризиса лишь подчеркивает разногласия между сторонами, поэтому быстрый прорыв в переговорах «маловероятен». Об этом пишет британское издание The Times.

«Это самая решительная на сегодняшний день попытка урегулировать территориальный вопрос, который уже не раз срывал мирные переговоры. Это свидетельствует о готовности Киева к компромиссу. Однако план также подчеркивает, насколько далеки друг от друга стороны», — написало издание.

The Times отмечает, что новый план по созданию демилитаризованной зоны потребует отвода войск как от Украины, так и от России. Однако Кремль уже не раз давал понять, что согласится только на полный контроль над Донбассом.

Также издание подчеркивает, что между сторонами остаются разногласия по поводу Запорожской АЭС и по поводу гарантий безопасности для Украины. Поэтому «быстрый прорыв» в переговорах издание считает «маловероятным».

«Кремль неоднократно отвергал предложения Киева и Европы как нереалистичные. И сейчас мало признаков того, что Москва готова принять гарантии безопасности, которые обязывали бы США и Европу защищать Украину», — отмечается в тексте.

Накануне газета The Washington Post написала, что создание свободной экономической зоны на Донбассе может потребовать размещения иностранных миротворцев на этой территории, на что Россия не согласна.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Самими проблемными он назвал территориальный вопрос и контроль над Запорожской АЭС. А именно Украина предлагает остановить конфликт на линии соприкосновения, тогда как Москва настаивает на том, чтобы части ВСУ вышли с территории Донбасса. В качестве компромиссного варианта США предлагают создать на части ДНР свободную экономическую зону. Что касается Запорожской АЭС, то США считают, что станцией должны совместно управлять Украина, США и Россия. Однако Киев настаивает на том, что ЗАЭС должны эксплуатировать только Украина и США.

