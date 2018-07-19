В АТОР рассказали о вкладе ЧМ-2018 в ВВП России

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что общий вклад чемпионата мира 2018 года в ВВП России составил более 850 млрд рублей.

«Общий вклад в ВВП составил около 1% — это более 850 млрд рублей. По оценке оргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой чемпионат.

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На данный момент проведено очень много инфраструктурных изменений в городах и практически все расходы по перемещению болельщиков, по сути, страна взяла на себя», — цитирует Ломидзе ТАСС.

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, сколько болельщиков из-за рубежа не были допущены на чемпионат мира — 2018.