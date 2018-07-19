В АТОР рассказали о вкладе ЧМ-2018 в ВВП России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что общий вклад чемпионата мира 2018 года в ВВП России составил более 850 млрд рублей.
«Общий вклад в ВВП составил около 1% — это более 850 млрд рублей. По оценке оргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой чемпионат.
На данный момент проведено очень много инфраструктурных изменений в городах и практически все расходы по перемещению болельщиков, по сути, страна взяла на себя», — цитирует Ломидзе ТАСС.
Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, сколько болельщиков из-за рубежа не были допущены на чемпионат мира — 2018.