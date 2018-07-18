Путин поблагодарил Мутко за организацию ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин поблагодарил вице-премьера страны Виталия Мутко за вклад в организацию чемпионата мира по футболу — 2018. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Хочу поблагодарить еще раз всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события», — заявил политик на встрече с правительством.

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«Это относится и к тем, кто здесь присутствует, и к тем, кого здесь нет. Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать», — обратился Путин к Мутко.

Ранее президент России поддержал идею распространить FAN ID на другие мероприятия.