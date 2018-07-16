Защитник сборной Франции отметил красоту русских девушек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/11840881/RIAN_5592368.HR-pic905-895x505-42954.jpg">

Защитник сборной Франции по футболу Адиль Рами в интервью «Газете.Ru» рассказал, с какими впечатлениями покидает Россию после чемпионата мира — 2018.

«Сначала я хотел бы отметить вашу сборную — вы проделали очень красивый путь до четвертьфинала. Что касается страны, то я под впечатлением от России — это прекрасное место. Правда, более-менее хорошо я знаю только Москву.

Реклама

Но скажу в целом, что для нас, французов, Россия — это изумительная страна, невероятно большая, с красивыми девушками. Извиняюсь за такие откровения, но это правда», — сказал игрок.

Сборная Франции в финале мундиаля победила команду Хорватии и впервые за 20 лет завоевала Кубок мира. Рами в составе национальной команде не появлялся на поле.

Ранее сообщалось, что Рами станет мужем Памелы Андерсон.