Путин заявил о высоком уровне безопасности на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/305/11834305/RTX6ASDC-pic905-895x505-3131.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что во время чемпионата мира — 2018 не было зафиксировано серьезных происшествий, передает «Советский спорт».

Об этом российский лидер рассказал во время встречи с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018.

Реклама

«Вы, безусловно, профессионалы, все здесь собравшиеся, и, конечно же, хорошо понимаете, какие большие риски всегда связаны с проведением крупнейших международных мероприятий. И очень важно, что за все это время у нас не было ни одного серьезного происшествия», — приводятся слова Путина на официальном сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил сотрудников всех ведомств за работу на мундиале.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранных болельщиков‍.