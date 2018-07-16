Нурмагомедов ответил Макгрегору фото с двойником Путина
Российский боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию с двойником президента России Владимиром Путиным, сообщает «Советский спорт».
«За эту фотку я отдал 500 рублей», — написал спортсмен в своем инстаграме.
Предполагается, что Нурмагомедов таким образом ответил ирландскому бойцу Конору Макгрегору, который во время финала чемпионата мира — 2018 поделился фотографией с российским лидером.
Ирландец назвал Путина «одним из из величайших лидеров наших дней».