Нурмагомедов ответил Макгрегору фото с двойником Путина

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Российский боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию с двойником президента России Владимиром Путиным, сообщает «Советский спорт».

«За эту фотку я отдал 500 рублей», — написал спортсмен в своем инстаграме.

Предполагается, что Нурмагомедов таким образом ответил ирландскому бойцу Конору Макгрегору, который во время финала чемпионата мира — 2018 поделился фотографией с российским лидером.

Ирландец назвал Путина «одним из из величайших лидеров наших дней».