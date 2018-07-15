Колобков: России удалось создать яркий спортивный праздник

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Министр спорта России Павел Колобков поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2018, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам еще предстоит подвести итоги проведения чемпионата мира в России. Но уже сейчас положительных откликов от игроков, экспертов и, конечно, болельщиков достаточно, чтобы заявить об успешной организации турнира.

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России удалось сделать главное – показать характерные ей гостеприимство, радушие и доброжелательность, создать яркий спортивный праздник, который навсегда оставит теплые воспоминания в сердцах россиян и многочисленных гостей нашей страны», — сказал политик.

Также министр спорта поздравил с победой сборную Франции и отметил национальную команду России.

«Поздравляю победителей Чемпионата мира. Сборная Франции продемонстрировал отличный футбол и справедливо завоевала Кубок мира.

Рад и за сборную России, которая показала свой лучший результат в новейшей истории отечественного футбола, вошла в восьмерку лучших команд ЧМ-2018 и была максимально близка, чтобы пройти дальше по турнирной таблице», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино вручил Кубок мира сборной Франции по футболу‍.