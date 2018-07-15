Сербские журналисты: вся страна болеет за Хорватию
В Сербии намерены болеть за Хорватию в финале чемпионата мира — 2018 с командой Франции. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали сербские коллеги.
По их словам, в стране отдают должное достижениям географических соседей на мундиале, а политические аспекты давнего противостояния отодвигают на второй план.
«Депутат Владимир Джуканович раскритиковал Новака Джоковича за то, что тот поддерживал Хорватию, а не Россию в четвертьфинале? Ну, это чистой воды популизм. Мы же знаем игры этих политиков... Что касается футбола, то тут не может быть двух мнений: только Хорватия, влюбившая в себя классной игрой! Все на Балканах могут понять друг друга при общении. У нас с хорватами различается лишь произношение некоторых слов... Сербских журналистов на финале работает четверо. Все мы желаем успеха хорватам, как и тысячи наших соотечественников на родине», — сказали журналисты.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что кричавшего «Слава Украине» хорвата освистали перед финалом ЧМ-2018.