Путин рассказал о гордости от прошедшего в России ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин во время церемонии символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года заявил о гордости прошедшего в России мирового первенства.

«Мы и сами — вся страна — получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», — цитирует Путина ТАСС.

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Он заверил, что Москва «готова поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями в Катаре».

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и испанский оперный певец Пласидо Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади.