Сборная Бельгии заставила продавца телевизоров вернуть клиентам деньги
Бельгийская компания по продаже электроники вернет клиентам деньги за купленные перед чемпионатом мира по футболу 2018 года телевизоры. Об этом сообщает »Советский спорт».
Накануне мирового первенства магазин объявил о возмещении денежных средств за телевизоры при условии, что сборная Бельгии забьет больше 15 мячей.
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«Мы это сделали! Наши «дьяволы» забили больше 15 мячей на чемпионате мира в России!» — говорится в сообщении пресс-службы магазина.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар считает себя лучшим игроком чемпионата мира — 2018.