Сборная Бельгии заставила продавца телевизоров вернуть клиентам деньги

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Бельгийская компания по продаже электроники вернет клиентам деньги за купленные перед чемпионатом мира по футболу 2018 года телевизоры. Об этом сообщает »Советский спорт».

Накануне мирового первенства магазин объявил о возмещении денежных средств за телевизоры при условии, что сборная Бельгии забьет больше 15 мячей.

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«Мы это сделали! Наши «дьяволы» забили больше 15 мячей на чемпионате мира в России!» — говорится в сообщении пресс-службы магазина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар считает себя лучшим игроком чемпионата мира — 2018.