СМИ: Ассоциация футбола Аргентины договорилась о разрыве контракта с Сампаоли
Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) достигло договоренности с главным тренером национальной сборной Хорхе Сампаоли по поводу досрочного расторжения контракта. Об этом сообщает ТАСС.
По информации издания Ole, представители AFA провели переговоры с адвокатом Сампаоли и пришли к соглашению.
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Сумма неустойки, которую AFA заплатит специалисту, составит $2 млн. О том, когда об уходе Сампаоли будет объявлено официально, не сообщается.
Ранее сообщалось, что Сампаоли будет тренировать молодежную национальную команду.