Путин поблагодарил Инфантино за положительную оценку ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за положительную оценку чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

Путин и Инфантино выступили с речью на торжественном вечере в Большом театре.

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Президент ФИФА заявил, что мундиаль в России стал «величайшим событием в мире».

«Спасибо, господин президент, за ваши добрые слова», — ответил Путин.

Чемпионат мира завершится 15 июля матчем между сборными Хорватии и Франции на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее Путин оценил чемпионат мира 2018 года в России.