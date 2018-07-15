Путин поблагодарил Инфантино за положительную оценку ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за положительную оценку чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».
Путин и Инфантино выступили с речью на торжественном вечере в Большом театре.
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Президент ФИФА заявил, что мундиаль в России стал «величайшим событием в мире».
«Спасибо, господин президент, за ваши добрые слова», — ответил Путин.
Чемпионат мира завершится 15 июля матчем между сборными Хорватии и Франции на стадионе «Лужники».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.