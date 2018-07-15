Иностранных болельщиков удивило русское гостеприимство во время ЧМ-2018
По результатам опроса, проведенного «Молодой гвардией Единой России» (МГЕР), иностранных болельщиков удивило гостеприимство россиян (91%), красивые девушки (87%) и чувство безопасности (86%), сообщает «Советский спорт».
В опросе приняли участие 5367 иностранцев. Им также понравились новые стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%) и хорошая погода (63%).
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В Ростове-на-Дону болельщиков в большей степени порадовала вкусная еда, в Москве и Санкт-Петербурге — красота архитектуры и культурное наследие страны, в Волгограде – русское гостеприимство.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.