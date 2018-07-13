Путин посетит концерт в Большом театре, посвященный завершению ЧМ-2018

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Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что глава государства намерен посетить гала-концерт в Большом театре, сообщает «Советский спорт».

«Вечером в субботу президент посетит гала-концерт, который посвящен завершению чемпионата мира», — сказал Ушаков.

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Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.