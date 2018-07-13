Голкипер сборной Бельгии оценил организацию ЧМ-2018 выше ЧМ-2014 и Евро-2016

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Вратарь сборной Бельгии по футболу Симон Миньоле оценил уровень организации чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».

«Организация чемпионата мира в России? Все отлично. Особенно хорошо была организована логистика. Она лучше той, что была на ЧМ-2010 в Бразилии и Евро-2016 во Франции. Добраться до места проведения матчей в России было проще. Рейсы не задерживались, не приходилось долго ждать.

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Мы всегда чувствовали себя в полной безопасности. Полиция и охрана всегда были в зоне видимости. Так что все хорошо», — заметил голкипер «красных дьяволов».

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 города России.

Ранее Юри Тилеманс поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018.