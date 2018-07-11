Экс-защитник сборной Англии восхитился игрой Мбаппе на ЧМ-2018

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Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восхитился игроком французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на чемпионате мира по футболу в России, передает «Советский спорт».

«Скорость Мбаппе — это незаконно. Ему всего 19 лет, а он уже заставляет нервничать защитников на чемпионате мира. Как противостоять ему? Нужно сказать партнерам по команде: «Пожалуйста, помогите мне!» — цитирует Фердинанда Daily Mail.

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Он отметил, что во времена своих выступлений ему приходилось обращаться за помощью к партнерам, когда понимал, что сам может не справиться.

«Когда я играл против кого-то быстрого, то мне помогал Майкл Кэррик или кто-то еще. Нельзя позволять ему спокойно получать мяч и оставлять один в один с защитником», — добавил Фердинанд.

Франция обыграла Бельгию в полуфинале мундиаля со счетом 1:0.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 28-го дня чемпионата мира.

Ранее игрок сборной Франции высоко оценил игру команды в защите в полуфинале ЧМ-2018.