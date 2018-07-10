Черчесов взял на себя вину за выступление Смолова на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал неудачное выступление форварда Федора Смолова на чемионате мира — 2018.

«В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина.

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Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», — цитирует Черчесова RT.

Также специалист отметил, что Смолов очень талантливый футболист и большой игрок.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился своим мнением относительно неудачного выступления Смолова на чемпионате мира — 2018.