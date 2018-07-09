Вукоевича отстранили от работы со сборной Хорватии на ЧМ
Хорватский футбольный союз принес свои извинения за поведение защитника сборной Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича, сообщает «Советский спорт».
«Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской общественности в связи с произошедшим. Также за свои слова приносят извинения Вукоевич и Вида. Хотя игроки не вкладывали в слова политического подтекста, посыл видео получился двусмысленным и вызвал множество дискуссий», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
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Вукоевич был отстранен от дальнейшего участия в чемпионате мира по футболу в России.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.
Ранее фанаты киевского «Динамо» поддержали Виду после матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018.