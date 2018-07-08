Глушаков побрился налысо, несмотря на вылет сборной России с ЧМ-2018
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков побрился налысо, несмотря на вылет сборной России с чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Накануне матча национальной команды с Хорватией футболист пообещал побриться налысо в случае победы России.
Фото новой прически Глушаков опубликовал в своем инстаграме в разделе «истории».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее Глушаков в интервью «Газете.Ru» оценил результаты сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018.
Пусть и проиграли, я все-таки решил побриться налысо. Предлагаю поддержать ребят и радоваться тому, что сборная дошла до 1/4 финала. Это успех! #ЛысинаПобеды#сборнаяроссии #вперед #россия #команда #чм2018 #чемпионатмира #repost #москва #moscow #worldcup2018 #worldcup #fifa #фифа #впередроссия #чемпионатмирапофутболу2018 #воробьевыгоры #спартак #однакоманда#фишт #стадионфишт#russia #хорватия#fisht