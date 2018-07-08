Глушаков побрился налысо, несмотря на вылет сборной России с ЧМ-2018

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков побрился налысо, несмотря на вылет сборной России с чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Накануне матча национальной команды с Хорватией футболист пообещал побриться налысо в случае победы России.

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Фото новой прически Глушаков опубликовал в своем инстаграме в разделе «истории».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Глушаков в интервью «Газете.Ru» оценил результаты сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018.