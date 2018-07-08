Эшуорт мечтал о встрече России с Англией в полуфинале ЧМ из-за русской жены

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Английский тренер Пол Эшуорт в интервью «Газете.Ru» рассказал о желании, чтобы сборная России встретилась в полуфинале чемпионата мира — 2018 с командой Англии.

«Это потому, что у меня русская жена, и мои дети говорят по-русски.

Так что у меня семья наполовину английская, наполовину русская. Так что я болею за обе эти сборные», — сказал эксперт.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее специалист заявил, что мечтает, чтобы Англия встретилась с Россией в полуфинале чемпионата мира.