Форвард сборной Швеции выразил желание посетить всю Россию
Нападающий сборной Швеции Йон Гвидетти в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о России после вылета команды с чемпионата мира — 2018.
«Мне очень понравилось.
Я хотел бы увидеть всю Россию, это очень хорошая страна. Чемпионат мира здесь проводится на высоком уровне, и я всем доволен за исключением того, что не побывал в Москве.
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Я предпочел бы сейчас пройти в полуфинал и принять участие в матче, который пройдет в столице России», — сказал футболист.
Ранее сборная России прилетела в Москву после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии.