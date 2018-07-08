Черчесов: Путин поздравил нас с хорошей игрой на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу рассказал о том, что президент страны Владимир Путин поздравил команду с хорошей игрой на чемпионате мира, передает ТАСС.

«Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили. Мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги», — сказал Черчесов.

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Национальная команда России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее защитник сборной Хорватии поприветствовал Украину после матча 1/4 финала ЧМ-2018.