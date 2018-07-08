Зобнин: мы заслужили выйти в полуфинал ЧМ-2018

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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против Хорватии, передает ТАСС.

«Мы могли дойти до полуфинала. Я считаю, по игре мы заслуживали пройти дальше. К сожалению, не повезло, в матче с испанцами в 1/8 финала повезло, сейчас — нет. Это футбол», — заявил Зобнин.

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Россияне уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

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