Зобнин: мы заслужили выйти в полуфинал ЧМ-2018
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против Хорватии, передает ТАСС.
«Мы могли дойти до полуфинала. Я считаю, по игре мы заслуживали пройти дальше. К сожалению, не повезло, в матче с испанцами в 1/8 финала повезло, сейчас — нет. Это футбол», — заявил Зобнин.
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Россияне уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
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