Хорватские фанаты поддержали сборную и устроили лесной пожар

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Болельщики сборной Хорватии устроили мероприятие в поддержку национальной команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России и стали виновниками пожара на острове Любви, сообщает «Советский спорт».

Как передает morski.hr, сотня фанатов зажгла бенгальские огни и факелы на острове Любви, однако из-за сухой погоды в регионе быстро воспламенился хвойный лес.

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Отмечается, что никто из болельщиков не пострадал.

Хорватская полиция в данный момент ищет организаторов мероприятия. Им грозит до шести лет тюрьмы.

7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.