Хорватские фанаты поддержали сборную и устроили лесной пожар
Болельщики сборной Хорватии устроили мероприятие в поддержку национальной команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России и стали виновниками пожара на острове Любви, сообщает «Советский спорт».
Как передает morski.hr, сотня фанатов зажгла бенгальские огни и факелы на острове Любви, однако из-за сухой погоды в регионе быстро воспламенился хвойный лес.
Отмечается, что никто из болельщиков не пострадал.
Хорватская полиция в данный момент ищет организаторов мероприятия. Им грозит до шести лет тюрьмы.
7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.