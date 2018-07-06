На чемпионате мира — 2018 остались только европейские сборные

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На чемпионате мира — 2018 по футболу остались только европейские команды после поражения сборной Бразилии в четвертьфинале турнира. Об этом сообщает «Советский спорт».

Представители Африки, Австралии, Азии и Северной Америки покинули мировое первенство на более ранних стадиях.

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В последних четвертьфинальных матчах встретятся команды России и Хорватии, а также Англии и Швеции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.