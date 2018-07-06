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Пассажиры не могли уехать с остановки в районе стадиона «Фишт» из-за ливня, который затопил Сочи накануне матча сборной России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик с места событий.

Отмечается, что автобусы перестали ходить из-за последствий ливня.

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С приходом первого общественного транспорта на нем смогли уехать не все.

«Такое у нас периодически случается. Городские улицы не всегда выдерживают разгул стихии. Особенно при таком сильном тропическом ливне, это настоящий потоп», — рассказала местная жительница.

Ранее сообщалось, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.