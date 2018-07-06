Наставник сборной России рассказал о роли поддержки Путина

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против Хорватии рассказал о поддержке президента Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик.

«Он мне несколько раз звонил. Перед игрой с испанцами и после. Для нас важна первая поддержка государства. Это дополнительная мотивация для футболистов», — сказал тренер.

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Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался раскрывать карты перед матчем с Хорватией.