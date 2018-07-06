Кутепов не считает сборную Хорватии слабее Испании на ЧМ-2018

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Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Хорваты не слабее испанцев как минимум потому, что вышли в 1/4 финала. Результат говорит сам за себя.

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Одной игрой, пусть даже победой над Испанией, мы не выиграли чемпионат. Чем ближе к финалу, тем сложнее, независимо от того, кто твой соперник», — цитирует Кутепова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также спортсмен отметил, что «победы вызывают зависимость» и хочется выигрывать еще больше.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере Кутепова.