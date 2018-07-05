Марсело вернется в стартовый состав сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бразилии Тите вернет в стартовый состав защитника мадридского «Реала» Марсело, который получил травму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Сербии, сообщает «Советский спорт».
«Поговорил и с Марсело, и с Филипе Луисом, который его заменял. Марсело вернется в состав завтра, несмотря на то, что Луис хорошо проявил себя в двух матчах», — сказал Тите на пресс-конференции.
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Сборная Бразилии сыграет против Бельгии 6 июля в Казани.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.
Ранее был назван капитан сборной Бразилии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.