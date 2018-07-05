В Москве появится дополнительная фан-зона чемпионата мира — 2018

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В Москве во время чемпионата мира — 2018 появится дополнительная фан-зона для болельщиков, сообщает ТАСС.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, дополнительная фан-зона расположится около стадиона «Спартак».

«Фан-зона ЧМ-2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона «Спартак», — заявил он.

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На территории фан-зоны будет установлено восемь экранов для просмотра матчей мундиаля. Ее открытие ожидается 7 июля в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня ЧМ-2018.

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