В Москве появится дополнительная фан-зона чемпионата мира — 2018
В Москве во время чемпионата мира — 2018 появится дополнительная фан-зона для болельщиков, сообщает ТАСС.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, дополнительная фан-зона расположится около стадиона «Спартак».
«Фан-зона ЧМ-2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона «Спартак», — заявил он.
На территории фан-зоны будет установлено восемь экранов для просмотра матчей мундиаля. Ее открытие ожидается 7 июля в 14.00 по московскому времени.
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