Россия не приглашала британских политиков на чемпионат мира — 2018

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Россия не направляла британским политикам индивидуальные приглашения на чемпионат мира — 2018, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве.

«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру», — сообщил представитель посольства.

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Дипломат также отметил, что в России будут рады принять членов британского правительства, если те решат приехать на мундиаль.

«Мы никого специально не «завлекаем», но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков», — заключил представитель посольства.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Москва направила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй новое приглашение на чемпионат мира по футболу — 2018.

Перед началом мундиаля правительство Великобритании заявило, что чиновники и члены королевской семьи приняли решение бойкотировать мировое первенство. Причиной этому послужила уверенность британской стороны в причастности России к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее принц Уильям и мэр Лондона поздравили сборную Англии с выходом в 1/4 финала ЧМ.