Игрок сборной Бельгии получил удовольствие в России
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне заявил о высоком уровне организации чемпионата мира — 2018, передает «Чемпионат.com».
«Организация ЧМ-2018? Все хорошо, я получаю удовольствие от того, как все устроено. Атмосфера на стадионе приятная — чем больше зрителей, тем лучше», — сказал футболист.
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«Красные дьяволы» обыграли команду Японии в 1/8 финала мундиаля и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Бразилией.
Ранее сообщалось, что Эден Азар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия — Япония.