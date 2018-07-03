Игрок сборной Бельгии получил удовольствие в России

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Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне заявил о высоком уровне организации чемпионата мира — 2018, передает «Чемпионат.com».

«Организация ЧМ-2018? Все хорошо, я получаю удовольствие от того, как все устроено. Атмосфера на стадионе приятная — чем больше зрителей, тем лучше», — сказал футболист.

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«Красные дьяволы» обыграли команду Японии в 1/8 финала мундиаля и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Бразилией.

Ранее сообщалось, что Эден Азар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия — Япония.