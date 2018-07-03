Лидер сборной Хорватии может пропустить игру с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Хорватии по футболу Матео Ковачич получил повреждение в матче против команды Дании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Как завили в пресс-службе «шашечных», игрок может не успеть восстановиться к матчу 1/4 мундиаля с Россией.

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«Ковачич после одного из единоборств почувствовал боль в плече. Он проявил мужественность и продолжил играть. После матча он прошел обследование. На данный момент врачи не сказали, сколько Матео должен будет пропустить», – сказал главный тренер хорватов Златко Далич.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

Ранее Анатолий Бышовец оценил шансы сборной России в матче против Хорватии.