Первый президент Украины: болеть за Россию у нас в генах

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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему поддерживал сборную России по футболу в матче чемпионата мира — 2018 против команды Испании, передает НСН.

«У нас отношение к России сегодня очень критическое. Но не могли пройти мимо настроения людей, когда Россия выиграла. Болеть за Россию где-то в генах у нас! Я думаю, что футбол объединяет», — заявил Кравчук.

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Сборная России победила испанцев в серии пенальти и вышла в четвертьфинал мундиаля.

Ранее Кравчук заявил, что болел за сборную России в матче против Испании.